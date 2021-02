Google wycofuje informacje i proponuje rozczarowanie

Udostępnij:

"Wkrótce bilet na autobus czy tramwaj kupisz w Google Maps". Tak zapowiadaliśmy informację podaną przez Google 17 lutego. Firma doprecyzowała jednak, o co chodzi i okazało się, że nowa usługa jest dość rozczarowująca.

Czytając oryginalną wiadomość, można było zrozumieć, że Mapy Google miały pozwolić na kupowanie biletu z poziomu aplikacji. Warunkiem miało być posiadanie przez użytkownika aplikacji Google Pay. Nic z tego nie będzie możliwe.

Google wyjaśniło, na czym dokładnie ma polegać usługa we wpisie na blogu. Chodzi o to, że planując podróż komunikacją miejską w aplikacji, użytkownik zobaczy informacje, że za bilet kupiony w automacie w autobusie może zapłacić zbliżeniowe przy użyciu Google Pay. Czyli jeśli chodzi o sam proces zakupu biletu, to nic się nie zmieni.