Google z nową funkcją stories. Część nagrań pochodzi z TikToka i Inatagrama

Google wprowadza nową funkcję, którą w skrócie można przedstawić jako karuzelę krótkich stories. W ten sposób firma chce zatrzymać uwagę użytkowników korzystających z wyszukiwarki na smartfonach i zachęcić ich do odwiedzania wyszukiwanych stron.

Gigant technologiczny testuje karuzelę krótkich stories, dzięki której użytkownicy mają częściej odwiedzać wyszukiwane strony, zamiast kończyć na przeglądaniu absorbujących i zabójczych dla czasu treści na TikToku, Instagramie czy innych serwisach społecznościowych.

Google skorzysta z treści publikowanych na TikToku i Instagramie

Okazuje się jednak, że część nagrań pojawiających się w karuzeli pochodzi bezpośrednio z TikToka i Instagrama. Wydaje się to sprzeczne z tym, co twierdzi Google, ponieważ jego działania mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego i wręcz zachęcać do korzystania z mediów społecznościowych. Warto jednak zaznaczyć, że kliknięcie któregokolwiek z pojawiających się filmików powoduje przejście do internetowej wersji odpowiedniej aplikacji (która nie jest rzeczywistą aplikacją).

Najnowsza funkcja, czyli karuzela krótkich stories, pojawia się w aplikacjach Google dla systemów iOS oraz Android. Jak zaznacza portal TechCrunch, nowe rozwiązanie ro rozszerzona wersja krótkich stories, które Google wprowadził w minionym roku do Google Discovera. W ich przypadku użytkownicy mieli możliwość obejrzenia treści wideo od takich partnerów Google jak: Vice, USA Today, Thrillist, Now This, Bustle czy Forbes.

