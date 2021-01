Google "zakazywał", a setki pracowników i tak utworzyło związek zawodowy

Ponad 400 pracowników Google i Alphabet (spółki-matki) podjęło decyzję o założeniu związku zawodowego w ramach Communication Workers of America Union. Taka decyzja jest nie rękę gigantowi, co podkreśla Krajowa Rada ds. Stosunków Pracy (NLRB). NLRB twierdzi, że Google zniechęca swoich pracowników do tworzenia, dołączania do związków zawodowych lub angażowania się w ich działalność.

Wbrew "rekomendacji" Google, setki pracowników zdecydowało się zapisać do nowopowstałego związku zawodowego oraz przekazać 1 proc. swojego rocznego wynagrodzenia na rzecz działania organizacji. Wynika to z rosnących żądań pracowników Google dotyczących zmian w zasadach wynagrodzeń, etyki, a także napięciami z kadrą kierowniczą.

We're Alphabet workers. We’ve been organizing for over a year, & we’re finally ready to share why.



This morning, we're announcing #AWU, the first union open to *all* workers at any Alphabet company.



Every worker deserves a union—including tech workers.https://t.co/m2Qmjwz32V