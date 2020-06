Google zmienia ustawienia prywatności. Łatwiej znajdziesz i usuniesz wybrane informacje

Udostępnij:

Stephan Micklitz, szef zespołu Google Safety Engineering Center przedstawił nam kilka nowości dotyczących prywatności ustawień w kontach Google'a. Wielu użytkowników narzeka, na zbieranie danych o historii lokalizacji oraz aktywności sieciowej. Teraz, jeśli zgodzisz się na ich kolekcjonowanie, Google automatycznie będzie usuwać dane starsze niż sprzed 18 miesięcy.

Funkcję auto-usuwania tych szczegółowych danych dodano już w ubiegłym roku. Teraz jednak została ona rozszerzona. Niekiedy podczas korzystania z aplikacji firmy Google, możemy zostać poproszeni o uprawnienie do zbierania historii lokalizacji oraz aktywności sieciowej. Nie każdy użytkownik zwraca na to uwagę, a tym bardziej na możliwość wnoszenia o stałe usuwanie tych danych, starszych o 3 lub 18 miesięcy.

fot. Google

Dlatego teraz Google robi ukłon w stronę właśnie tej części użytkowników. Auto-usuwanie danych jest teraz uruchamiane w momencie, gdy zgadzamy się na zbieranie tych informacji. To dotyczy oczywiście użytkowników, którzy dopiero zgodzą się na zbieranie historii lokalizacji i aktywności sieciowej. Osoby, które wcześniej wyraziły zgodę, mogą opcję uruchomić własnoręcznie. Google przypomni natomiast każdemu z nich o takiej możliwości.

fot. Google

Kolejna nowość: Google ułatwia przegląd swoich ustawień prywatności

Google wprowadza nową kartę w sekcji informacji o koncie użytkownika. Umożliwia ona szybki i prosty przegląd wszystkich ustawień prywatności. Aplikacja sama zasugeruje, którym ustawieniom warto się przyjrzeć. Przykładowo, możemy stale dzielić się swoją lokalizacją w czasie rzeczywistym z inną osobą np. członkiem rodziny, a nawet o tym nie pamiętać. Jeśli tak jest, to właśnie w tym miejscu się o tym dowiemy.

fot. Google

Dostęp do informacji do bezpieczeństwie oraz prywatności będzie teraz też dużo łatwiejszy. Nie oszukujmy się, dzisiaj przebrnięcie przez wszystkie sekcje ustawień, aby dotrzeć do interesującej nas opcji (np. historii lokalizacji) jest dość trudne, szczególnie dla laika. Nie obejdzie się bez poradnika, jak to zrobić.

Google ma wreszcie to zmienić, i sprawić, aby ustawienia bezpieczeństwa i prywatności były bliższe człowiekowi. Od teraz, jeśli jesteśmy zalogowani na konto Google, niektóre nasze wyniki wyszukiwań będą nas automatycznie przenosić do konkretnego miejsca w ustawieniach konta Google, gdzie możemy to sprawdzić. Tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

fot. Google

Tryb prywatny/incognito w Mapach Google, Wyszukiwarce i YouTubie - teraz łatwiej dostępny

W ubiegłym roku Google wprowadził tryb incognito do kilku kolejnych aplikacji - Map, Wyszukiwarki oraz YouTube'a. Już wkrótce uruchomienie go w każdej z nich będzie dużo łatwiejsze. Wystarczy przytrzymać chwilę palcem zdjęcie profilowe w aplikacji, a tryb prywatny sam się uruchomi.

Google rozwija też funkcję "Sprawdzanie Hasła"

Sprawdzanie naszych haseł przez Google działa już od dawna. Przeglądarka Google Chrome może sama poinformować nas, jeśli jedna z wykorzystywanych przez nas kombinacji adresu e-mail i hasła trafiła do sieci w ramach wycieku danych. To bardzo ważna funkcja i warto zwracać na nią uwagę.

Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o naszych hasłach i poziomie bezpieczeństwa, możemy przejść do ustawień konta Google, gdzie zostaną one sprawdzone. Dotychczas było to skomplikowane, ale teraz funkcja Sprawdzanie Haseł będzie działać wspólnie z opisywanym wcześniej przeglądem bezpieczeństwa i prywatności.