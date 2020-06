Pobierz program

Gothic to klasyka gatunku. Ta gra RPG z perspektywy trzeciej osoby po dziś dzień uznawana jest za jednego z najlepszych przedstawicieli wspomnianego gatunku. O co chodzi? W produkcji autorstwa studia Piranha Bytes nie wcielamy się w rycerza w lśniącej zbroi, ale przechodzimy drogę „od zera do bohatera”. Trafiamy do królestwa Myrtany, gdzie toczy się wojna. Dowiadujemy się, że orkowie zaatakowały terytoria należące do ludzi. Król szuka osób mających za zadanie pomóc w wykuwaniu broni, która – a jakże – będzie niezwykle przydatne w walce z najeźdźcami.

Akcja gry Gothic rozgrywa się na terenie Kolonii, czyli wielkiej kolonii więziennej na wyspie Khorinis, która została otoczona magiczną barierą (można przez nią przejść, ale tylko w jedną stronę – z tego świata, przynajmniej chwilowo, nie ma ucieczki). Lepiej tu się nie wychylać i robić swoje, bo można zarobić srogą karę i spędzić resztę życia w więzieniu… Mimo tego mieszkańcy zbuntowali się, co doprowadziło do podziału Kolonii na trzy frakcje. To jednak dopiero początek problemów.

Gracz wciela się w bezimiennego, czyli postać, która jako jedna z wielu robi wszystko, by przetrwać i, jako jedna z niewielu, ma duże szanse na utrzymanie się przy życiu. Choć początek wcale na to nie wskazuje. Bohatera będą zabijać najsłabsi wrogowie, a on sam – pozbawiony jakiegokolwiek ekwipunku – nie będzie wiedział, co robić. Czy działać na własną rękę? A może zawierać sojusze? Gothic to gra pełna niespodzianek i trudnych decyzji do podjęcia…

Jak wygląda rozgrywka?

Gothic to gra, w której eksplorujemy lokacje, rozmawiamy z NPC i wykonujemy misje, podczas których nie tylko przeprowadzamy dialogi, ale także walczymy z przeciwnikami. Wraz z postępami w rozgrywce odblokowujemy nowe rodzaje broni, kupujemy lepsze elementy wyposażenia i nie tylko. Chcąc dotrwać do napisów końcowych należy poświęcić co najmniej kilkadziesiąt godzin.

Latka lecą…

Gothic ukazał się w 2001 roku. W momencie premiery olśniewał pod względem oprawy wizualnej, ale dziś wygląda co najwyżej przeciętnie. Na uwagę zasługują nie tylko kiepskiej jakości tekstury, ale także „drewniane” animacje postaci. Warto o tym pamiętać zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie zabawy.

Najważniejsze cechy:

kultowa gra RPG z perspektywy trzeciej osoby

przygoda z cyklu „od zera do bohatera”

różnorodne frakcje

rozbudowany system rozwoju postaci

tętniący życiem świata

trójwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Gothic: