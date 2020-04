Pobierz program

Gothic 3 to komputerowa gra fabularna (cRPG). Mamy tutaj do czynienia z kolejną, trzecią już odsłoną bardzo popularnego cyklu.

Fabuła

Na początku rozgrywki dowiadujemy się, że kraina Myrtana została zaatakowana przez orków z mrocznych krain północy, co doprowadziło do nie lada chaosu. Król Rhobar wspólnie ze swoja niewielką armią stara się odeprzeć najeźdźców w jednym z regionów, ale nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Na horyzoncie pojawia się jednak bezimienny bohater z Khorinis, którego losami, a jakże, pokieruje gracz.

Wszystko w twoich rękach

Gothic 3 oferuje nieliniową historię, dzięki czemu możemy sami zadecydować, komu pomożemy w tym konflikcie. Niezależnie od dokonanego wyboru będziemy przemierzać otwarty świat, rozmawiać z napotkanymi postaciami niezależnymi, walczyć z przeciwnikami i rozwijać swoją postać, odblokowując nowe rodzaje broni, elementy pancerza i wiele innych przedmiotów.

Grafika

Oprawa wizualna Gothic 3 w momencie premiery gry w 2006 roku uznawana była za jeden z wielu atutów gry, natomiast dzisiaj nie wzbudza już większych emocji. Mimo wszystko produkcja studia Piranha Bytes nadal może pochwalić się niesamowitym klimatem.

Najważniejsze cechy:

rozbudowana gra cRPG w otwartym świecie

kolejna część popularnej serii

mnóstwo zadań głównych i pobocznych

wiele opcji w zakresie rozwoju postaci

opracowany na nowo system walki

klimatyczna oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe Gothic 3: