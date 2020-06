Pobierz program

Gothic 3: Forsaken Gods - Enhanced Edition to udoskonalona wersja Gothic 3: Forsaken Gods, czyli trzecioosobowej gry RPG autorstwa studia Piranha Bytes, która należy do kultowego cyklu zapoczątkowanego przez grę Gothic w 2001 roku.

Samodzielny dodatek

Forsaken Gods to rozszerzenie do Gothic 3, ale posiadanie podstawowej wersji gry nie jest wymagane. W tym samodzielnym dodatku ponownie trafiamy do Myrtany, gdzie jako bezimienny bohater mamy za zadanie zjednoczyć krainę. Nie będzie to jednak łatwe, bo zamieszkują ją zarówno ludzie, jak i orki.

Co nowego?

Za sprawą Gothic 3: Forsaken Gods - Enhanced Edition otrzymujemy przede wszystkim nową kampanię. W trakcie rozgrywki odwiedzamy zupełnie nowe lokacje, gdzie walczymy z niespotykanymi wcześniej wrogami. Z czasem odblokowujemy nowe rodzaje broni i inne elementy wyposażenia (np. części pancerza).

Dlaczego Enhanced Edition?

Gothic 3: Forsaken Gods - Enhanced Edition zawiera przemodelowany system walki, liczne udoskonalenia w mechanice rozgrywki, mnóstwo poprawek, dodatków i bonusów, a także charakteryzuje się wyższej jakości oprawą audiowizualną.

Najważniejsze cechy:

rozszerzona wersja Gothic 3: Forsaken Gods

co najmniej 15 godzin rozgrywki

nowy wątek fabularny

nowe rodzaje broni, elementy pancerza i nie tylko

zaktualizowany silnik (lepsza grafika)

Minimalne wymagania sprzętowe gry Gothic 3: Forsaken Gods - Enhanced Edition: