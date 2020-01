Pobierz pro​gram

Gradle to zyskujące coraz większą popularność narzędzie przeznaczone do budowania złożonych projektów programistycznych, które stanowi alternatywę dla Anta czy Mavena. Bazuje na specjalnych skryptach tworzonych w języku Groovy, wykorzystywane może być do tworzenia oprogramowania mobilnego (ale nie tylko) i mikroserwisów w językach C++, Java, Python i wielu innych.