Grand Theft Auto London 1969 & 1961

Grand Theft Auto: London 1969 i 1961 są dwoma niezależnymi dodatkami do pierwszej części produkcji Rockstar Games, mocno kontrowersyjnego w latach 90. Grand Theft Auto. Oprócz nowych tekstur, gracze otrzymują również wzbogaconą o wiele elementów zawartość.

Nowa, wzbogacona rozgrywka

Grand Theft Auto: London 1969 wprowadza do gry 32 misje, 30 nowych pojazdów dostosowanych oczywiście wyglądem do lat 60. oraz nowe miasto – Londyn. Odświeżono również podejście do tematu kariery.

Gracz wybiera postać spośród ośmiu dostępnych gangsterów i wykonując coraz trudniejsze zadania, pnie się na szczyt przestępczego światka. Poruszając się po mieście w celu dokonywania kolejnych przestępstw, można zauważyć, że twórcy postarali się o odwzorowanie słynnych zabytków stolicy Anglii takich jak Big Ben oraz wzięli pod uwagę lewostronny kierunek jazdy.

Już kilka miesięcy po wydaniu Grand Theft Auto: London 1969 pojawił się dodatek, którego akcja rozgrywa się osiem lat przed poprzednim, a więc Grand Theft Auto: London 1961. Tak jak poprzednik, używa silnika pierwowzoru i pozostawia grę bez widocznych popraw w grafice. Dodano 7 misji, 22 nowe pojazdy, a także mapę kolejnego miasta Anglii używaną w multiplayerze – Manchester.

Minimalne wymagania sprzętowe: