Grand Theft Auto: Vice City to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier wideo w historii elektronicznej rozrywki. Mamy tutaj do czynienia z drugą – po Grand Theft Auto III – częścią oferującą w pełni trójwymiarową oprawę graficzną.

O co tu chodzi?

Głównym bohaterem jest Tommy Vercetii, który po przybyciu do Vice City dołącza do swojego starego znajomego, Sonny’ego Forelli, ale współpraca nie idzie zgodnie z planem, co sprawia, że panowie tracą mnóstwo pieniędzy. Nasz protagonista musi zrobić wszystko, by dowiedzieć się kto za tym stoi, a także odzyskać wspomnianą gotówkę, co okaże się bardzo problematyczne w świecie pełnym wrogo nastawionych postaci, skorumpowanych gliniarzy i nie tylko.

Akcja gry Grand Theft Auto: Vice City toczy się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na terenie tytułowego miasta wzorowanego na Miami, natomiast w samej produkcji trudno nie znaleźć podobieństw do bardzo popularnego serialu Miami Vice emitowanego w naszym kraju jako Policjanci z Miami, a także filmu Człowiek z Blizną oraz wielu innych dzieł popkulturowych.

Jak w to się gra?

Grand Theft Auto: Vice City zawiera mnóstwo zadań głównych i pobocznych, w trakcie których będziemy eliminować wskazane cele, weźmiemy udział w emocjonujących pościgach czy też zajmiemy się pozyskiwaniem określonych przedmiotów. Wśród nich znajdują się zarówno proste misje, jak i takie, które zapadały w pamięć graczom na długie lata (mowa głównie o Demolition Man).

Klasyka gatunku

W momencie swojej premiery w 2002 roku Grand Theft Auto: Vice City robiło ogromne wrażenie pod względem oprawy wizualnej i złożoności miasta. Dzisiaj grafika nie wzbudza już takich emocji, niemniej i tak gra nadal może pochwalić się niepowtarzalnym, świetnym klimatem (warto zwrócić uwagę na niesamowity wciąż system oświetlenia).

Najważniejsze cechy:

jedna z najlepszych gier w historii

wciągająca fabuła

różnorodne zadania główne i poboczne

klimatyczne miasto inspirowane Miami

zapadający w pamięć soundtrack

Wymagania sprzętowe: