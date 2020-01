Pobierz program

Gravit Designer to darmowe i wieloplatformowe narzędzie do tworzenia oraz edycji grafiki wektorowej, będące ciekawą alternatywą dla InkScape’a czy Adobe Illustratora.

Aplikacja charakteryzuje się dużą szybkością działania, dopracowanym interfejsem graficznym i kierowana jest w głównej mierze do początkujących użytkowników. Oferuje podstawową paletę narzędzi do tworzenia krzywych i kształtów, rysowania, skalowania i wyrównywania. Dysponuje bogatą biblioteką czcionek i gotowych do użycia szablonów, a także wspiera formaty GVDESIG (autorski), SVG, SVGZ, PDF, EPS oraz SKETCH i umożliwia eksport projektów do plików graficznych PDF, JPG.

Gravit Designer z powodzeniem posłużyć może jako narzędzie wspomagające pracę różnego typu grafików i web designerów. Dzięki wsparciu dla mechanizmu warstw posłużyć może również do tworzenia nieco bardziej rozbudowanych projektów. Z jego pomocą przygotujemy m.in. różnego typu logotypy, wizytówki, plakaty, kartki okolicznościowe itp.

Program udostępniony został dla wszystkich najpopularniejszych platform systemowych, tj. Windows, Linux oraz Mac OS. Twórcy przygotowali również edycję webową, którą uruchomić można w przeglądarce internetowej.