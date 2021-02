Pobierz program

Greasemonkey to jedno z najpopularniejszych rozszerzeń dla Firefoksa, które umożliwia tworzenie skryptów w języku JavaScript, a następnie uruchamianie ich w trakcie przeglądania wybranej strony internetowej. Z jego pomocą możliwa jest nie tyle zmiana wyglądu wybranej witryny, co również dodanie do niej nowych funkcji.