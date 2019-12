Pobierz​ program

GridinSoft Anti-Malware to skuteczne narzędzie, stanowiące doskonałe uzupełnienie standardowego oprogramowania antywirusowego. Stworzone zostało ono zostało w celu łatwego usuwania z komputera takich szkodników jak wirusy, boty, komponenty szpiegujące i reklamowe, keyloggery, trojany czy rootkity.

Program okazać się może niezwykle przydatny w sytuacjach kiedy system operacyjny został już zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać go do zapobiegawczego badania zawartości komputera. Oferuje on aż 5 różnych trybów skanowania, potrafiących obejmować swoim działaniem pełną zawartość systemu, obszary krytyczne lub te zdefiniowane przez użytkownika oraz nośniki wymienne podłączane do komputera. GridinSoft Anti-Malware poza analizą zgromadzonych na dysku danych potrafi również skanować autostart, pamięć podręczną, usługi, sekcje ActiveX, a także pozycje LSP i BHO. W wielu przypadkach narzędzie jest w stanie wykryć i usunąć szkodniki niewidoczne dla standardowego oprogramowania zabezpieczającego.

Dodatkowo GridinSoft Anti-Malware oferuje ochronę proaktywną, a także przydatne funkcje resetowania ustawień przeglądarki Internet Explorer, oczyszczanie pliku HOSTS i resetowanie konfiguracji mechanizmu Windows Update. Dostępne opcje konfiguracyjne pozwalają użytkownikowi dostosować do własnych preferencji wiele atrybutów działania programu - m.in. ignorowanie dużych plików (ponad 16 MB), archiwów, niekompletnych danych itp.

