Grim Dawn to hack’n’slash, czyli gra adresowana do miłośników kultowej serii Diablo. Obok takich hitów, jak Path of Exile czy Titan Quest, jest to jeden z najlepszych przedstawicieli wspomnianego gatunku.

Gratka dla fanów Diablo i nie tylko

Jak to bywa w diabloklonach, historia stanowi jedynie pretekst do rozgrywki. Trafiamy tu apokaliptycznego świata fantasy, który znajduje się na skraju zagłady, więc musimy zrobić wszystko, by przetrwać, walcząc z hordami przeciwników. Nie jest to jednak łatwe, bowiem na każdym kroku odczuwamy brak zasobów i musimy zmagać się z kolejnymi, coraz większymi zagrożeniami, przechodząc 35 zadań, w trakcie których będziemy zmuszeni do podejmowania decyzji wpływających na losy postaci i wygląd świata.

Graj jak chcesz

Grim Dawn umożliwia dostosowanie stylu zabawy do własnych preferencji. Na uwagę zasługuje unikatowy system pozwalający na łączenie ze sobą dwóch odmiennych klas (żołnierz, saper, okultysta, ostrze nocy, ezoteryk i szaman) i uzyskanie ciekawej kombinacji. Każda klasa posiada również ponad 250 umiejętności i specjalne modyfikatory, co daje nam wiele swobody podczas kreowania swojego bohatera (możemy ponownie rozdysponować punkty umiejętności po uiszczeniu stosownej opłaty). Na tym jednak nie koniec, bo autorzy ze studia Crate Entertainment umieścili w wirtualnym świecie setki różnorodnych przedmiotów.

Dla jednego i wielu graczy

Poza opcją zabawy w pojedynkę, Grim Dawn oferuje tryb dla czterech osób. Mowa w tym przypadku o kooperacji dostępnej za pośrednictwem internetu lub sieci lokalnej.

Grim Dawn – cechy gry:

hack’n’slash w stylu Diablo

system łączenia dwóch klas (do wyboru: żołnierz, saper, okultysta, ostrze nocy, ezoteryk i szaman)

250 umiejętności wraz ze specjalnymi modyfikatorami

kilkaset różnorodnych przedmiotów do zebrania

tryb dla jednego gracza oraz możliwość współpracy (LAN/Internet)

