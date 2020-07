Po​bierz program

GroupMail Free Edition to bezpłatna wersja programu przeznaczonego do wysyłania wiadomości adresowanych do wielu odbiorców. Za jego pomocą możemy tworzyć biuletyny, newslettery, ulotki reklamowe lub też informować o istotnych wydarzeniach.

Narzędzie umożliwia rozesłanie wiadomości do nawet 500 osób jednocześnie, a także pozwala na ustawienie automatycznej odpowiedzi na przychodzące e-maile – funkcja ta przydaje się wówczas, gdy np. przebywamy poza biurem. Użytkownik może stworzyć nieskończoną ilość list z adresami e-mail i kontaktami, importując je z dowolnego źródła. Nie musi się również martwić o to, że dostęp do danych otrzymają niepowołane osoby - wszystkie informacje przechowywane są na dysku twardym komputera.

Korzystanie z GroupMail Free Edition nie powinno sprawić problemu nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Znajomość kodu HTML czy też umiejętność projektowania stron internetowych nie jest wymagana, ponieważ program bazuje na interfejsie WYSIWYG. Oznacza to, że wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy, są od razu widoczne na ekranie.

Dla wielu ułatwieniem z pewnością będzie obecność 28 szablonów przygotowanych przez producenta GroupMail Free Edition. Użytkownik nie musi zatem sam opracowywać projektu wiadomości, lecz może od razu przystąpić do uzupełniania treści. Co ciekawe, po wysłaniu e-maila, można dowiedzieć się, czy dotarł on do adresata, a także sprawdzić, czy odbiorca na przykład kliknął na odnośnik umieszczony w naszej wiadomości.