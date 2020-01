GstarCAD 2020

23.03.2018 10:51 • Recenzja do wersji 2018

Pracuję na GstarCAD od wersji 2016 i moim skromnym zdaniem jest to obecnie najlepsza w Polsce alternatywa dla AutoCAD, serio. Przed Gstar'em testowałem oczywiście inne zamienniki ACADa, czyli Zwcad i Bricscad, ale z różnych względów nie spełniły one moich oczekiwań.



Wracając do tematu. GstarCAD to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy nie chcą ponosić kosztów ciągłych opłat subskrypcyjnych za AutoCAD. Za GstarCAD płacisz raz i masz spokój, ponieważ otrzymujesz licencję dożywotnią. Poza tym koszt GstarCAD Standard to jedyne 1450 PLN, a więc różnica w porównaniu do obowiązkowych opłat za AutoCAD jest na prawdę odczuwalna dla portfela i to w bardzo krótkim czasie!



GstarCAD i AutoCAD posiadają niemal identyczną funkcjonalność oraz interfejs (klasyczny i wstążkę), a więc jeżeli ktoś potrafi obsługiwać AutoCAD to szybko odnajdzie się w GstarCAD. Jest nawet wprowadzenie dynamiczne. :)



Możliwości GstarCAD można łatwo rozszerzyć poprzez wiele profesjonalnych nakładek branżowych. Ja akurat korzystam z nakładek architektonicznych, ale wiem, że są dostępne również nakładki dla: konstruktorów budowlanych, geodetów, mechaników, instalatorów rur i wentylacji, elektryków oraz inżynierów ruchu.



Na koniec wspomnę jeszcze o bezpłatnym wsparciu technicznym, które jest również nielimitowane czasowo. Można zadzwonić lub napisać maila i szybko uzyskać profesjonalną pomoc.



Przyznam, ze miłym zaskoczeniem w GstarCAD jest również Edytor bloków dynamicznych, którego np. taki ZWCAD nie posiada.



Podsumowując, jeżeli ktoś szuka alternatywa dla AutoCAD, to powinien sprawdzić GstarCAD. Ja się nie zawiodłem. :)