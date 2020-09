Pobierz pr​ogram

Guitar Pro to łatwe w obsłudze oprogramowanie przeznaczone dla mniej zaawansowanych i początkujących gitarzystów. Za pomocą niego nauczymy się wielu różnych utworów przy użyciu specjalnego edytora tabulatur.

Program oferuje wszystkie możliwości, jakie potrzebuje każdy początkujący gitarzysta. Mimo prostego i przyjaznego interfejsu użytkownika, umożliwia też modyfikowanie, zapisywanie i odtwarzanie własnych nagrań, a także doskonale nadaje się do nauki i poprawy techniki gry na gitarze. Aplikacja oferuje też dostęp do biblioteki mySongBook, w której znajdziemy partytury muzyczne napisane przez profesjonalnych artystów i muzyków.

Oprócz tego Guitar Pro posiada wbudowany moduł Fretlight, przeznaczony głównie dla początkujących gitarzystów, którzy zamierzają się szybko nauczyć swoich ulubionych utworów muzycznych. Jednym z najważniejszych elementów programu jest edycja i możliwość kreowania własnych tabulatur gitarowych. W tym celu nanosimy odpowiednie nuty na wyświetlony tabulator lub zarządzamy specjalnymi miejscami na gryfie gitary.

Guitar Pro umożliwia również importowanie i eksportowanie utworzonych nagrań do formatu MIDI, a także do innych obsługiwanych przez urządzenia przenośne typu iPhone czy iPad. Wyposażono go też w narzędzia do edytowania akordów, strojenia gitary oraz do przeprowadzenia analizy skali. Program korzysta z nowoczesnej technologii RSE (Silnik Realistycznego Dźwięku), która poprawia jakość brzmienia wydobywanego z instrumentów.

