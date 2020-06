Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana to produkcja osadzona w świecie wykreowanym przez rodzimego pisarza Andrzeja Sapkowskiego znanym również z serii Wiedźmin autorstwa studia CD Projekt RED.

Ciekawostka

Na wstępie warto zaznaczyć, że początkowo Gwint był dostępny wyłącznie jako aktywność dodatkowa w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Cieszył się na tyle dużą popularnością, że twórcy zdecydowali się na stworzenie osobnego tytułu adresowanego do miłośników kolekcjonerskich gier karcianych. Mało tego - Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana został udostępniony za darmo w modelu biznesowym free-to-play.

Czy to gra dla każdego?

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana to gra typu „easy to learn, hard to master”. Rozbudowany samouczek wyjaśnia podstawowe założenia rozgrywki, ale chcąc zdobyć najlepsze karty i nauczyć się opracowywać liczne strategie trzeba poświęcić wiele godzin na szlifowanie własnych umiejętności.

Kim grać?

Potężne Cesarstwo Nilfgaardu, dumne Skellige, brutalne Potwory, podstępne Królestw Północy skrytych Scoia'tael i bezwzględny Syndykat to sześć frakcji, które udostępniono w Gwincie. Gracze mogą stanąć na czele jednej z nich, ale warto przemyśleć swoją decyzję, bowiem poszczególne strony konfliktu oferują dostęp do zgoła odmiennych kart.

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana pozwala nie tylko na zdobywanie kart do własnej talii, ale umożliwia także tworzenie własnych. Niczym w grach z otwartym światem, które zawierają rozbudowany system craftingu możemy rozbierać karty na części, by za pomocą uzyskanych w ten sposób przedmiotów stworzyć nowe, znacznie lepsze karty.

Opcje zabawy

Docelowym trybem rozgrywki w Gwincie jest oczywiście rankingowy multiplayer, ale oprócz niego dostępna jest tutaj również fabularna kampania dla pojedynczego gracza. Tylko od nas zależy, czy zechcemy poznać ciekawą historię, czy też stawimy czoła użytkownikom z całego świata. A może zdecydujemy się na jedno i drugie?

Najważniejsze cechy: