Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

H1Z1 to przedstawiciel gatunku battle-royale, a więc gra akcji, która powinna zainteresować miłośników takich hitów, jak PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds) i Fortnite. Tytuł dostępny jest w modelu biznesowym free-to-play (darmowy z mikropłatnościami).

Prawie jak The Walking Dead

Za sprawą H1Z1 przenosimy się do świata, w którym tajemniczy wirus sprawił, że ludzie przeobrazili się w zombie. W pojedynkę lub w maksymalnie trzyosobowym zespole robimy wszystko, by uporać się z hordami nieumarłych. Ten, kto jako ostatni utrzyma się przy życiu – wygrywa. Jeśli działamy w drużynie, to rzecz jasna zwycięstwo przypada wszystkim członkom naszego teamu.

Doskonale znana mechanika

H1Z1 rozpoczyna się dokładnie tak samo, jak inne gry tego typu. Skaczemy ze spadochronu i lądujemy na wielkiej mapie. Pozbawieni jakiegokolwiek ekwipunku musimy znaleźć przede wszystkim broń i pancerz, a także inne elementy wyposażenia zwiększające nasze szanse na przetrwanie. Autorzy zaimplementowali system craftingu, więc można tworzyć nowe rzeczy za pomocą uprzednio znalezionych przedmiotów.

Warto pamiętać, że H1Z1 skupia się wyłącznie na rozgrywce wieloosobowej za pośrednictwem internetu, więc nie znajdziemy tu żadnych trybów dla jednego gracza, w tym na przykład kampanii fabularnej.

Najważniejsze cechy:

gra typu battle-royale

możliwość rozgrywki samemu lub w kooperacji

klasyczne rozwiązania w mechanice zabawy

system craftingu

w pełni trójwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry: