HD Downloader to narzędzie do pobierania filmów z YouTube oraz innych serwisów internetowych.

Korzystanie z programu HD Downloader jest bardzo proste i nie powinno nikomu sprawić najmniejszych problemów. Wystarczy bowiem skorzystać z techniki "przeciągnij i upuść", by umieścić odnośnik do wybranego materiału w głównym oknie aplikacji. Możliwe jest także ręczne wklejenie adresu strony, z której chcemy ściągnąć plik, lub dodanie go ręcznie przy użyciu stosownej opcji.

HD Downloader pozwala na zdefiniowanie rozmaitych ustawień, dzięki którym zadecydujemy o tym, czy pobieramy wideo czy też jedynie ścieżkę audio (np. z teledysku ulubionej piosenki). W ustawieniach określimy ponadto jakość takiego nagrania. Program wspiera rozdzielczości 720p, 1080p, 4K, a nawet 8K HD! Wbudowany konwerter umożliwia z kolei szybką zmianę formatu danego pliku.