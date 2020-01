​Pobierz program

HDAT2 to darmowa aplikacja przeznaczona do diagnostyki, testowania i naprawiania dysków HDD. Program wykrywa urządzenia podpięte do kontrolerów AHCI/RAID, interfejsów ATA/ATAPI/SATA, magistrali SCSI, dyski SDD, oraz te podłączonych za pośrednictwem USB.