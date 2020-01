HDClone 9.1.6 Free Edition

Pobier​z program

HDClone Free Edition to darmowe (do zastosowań prywatnych) narzędzie, które umożliwia tworzenie dokładnej kopii zapasowej danych zgromadzonych na dysku twardym (oraz jej przywracanie w razie potrzeby), a także kopiowanie danych z jednego dysku na inny.

Program oferuje 2 tryby widoku - klasyczny i kopiowania. Pierwszy z nich daje możliwość łatwego definiowania wykonywanych operacji (np. dysk -> obraz, dysk -> dysk itp.), drugi natomiast oferuje opcje posegregowane w kategoriach Backup, Odzyskiwanie oraz Kopiowanie. Narzędzie dostępne jest w polskiej wersji językowej, a jego interfejs graficzny sprzyja wykorzystaniu przez początkujących użytkowników komputera.

HDClone Free Edition doskonale sprawdza się jako narzędzie do zabezpieczania przed utratą cennych danych, ale również migracji danych z jednego dysku na inny. Wykonuje on pełną kopię nośnika metodą 1:1 (sektor po sektorze) wraz z tzw. boot sektorem, dając możliwość jej kompresji i obsługując przy tym dyski IDE/ATA/SATA/SATA II/eSATA (AHCI), a także zewnętrzne nośniki danych USB 1.1/2.0/3.0 oraz UHCI/OHCI/EHCI. Program oferuje również pełne wsparcie dla GPT oraz UEFI-BIOS. Wraz z nim dostarczane jest dodatkowo niewielkie narzędzie do tworzenia samouruchamiających się nośników - dyskietek, płyt CD/DVD oraz pendrive'ów.

