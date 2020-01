Pobi​erz program

HE - Hardware Read & Write to narzędzie skierowane do bardziej wymagających użytkowników, które prezentuje szczegółowe informacje na temat poszczególnych podzespołów komputera.

Program może okazać się niezwykle przydatny szczególnie wśród rozmaitych inżynierów (sprzętu, BIOS-u, QA i nie tylko), a także programistów (zajmujących się chociażby przygotowywaniem nowych sterowników), diagnostów czy ludzi odpowiedzialnych za testowanie wydajności pecetów. Kiedy już uruchomimy HE - Hardware Read & Write będziemy mogli przełączać się między rozmaitymi kartami, by dowiedzieć się więcej o procesorze, pamięci, systemie operacyjnym, a także wielu, wielu innych komponentach.

Korzystając z HE - Hardware Read & Write warto pamiętać, że narzędzie to umożliwia modyfikowanie ustawień sprzętowych, które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia niektórych układów lub całego komputera. Użytkownik wykonuje tego typu operacje na własną odpowiedzialność!