Hitman z 2016 roku to skradanka, której głównym bohaterem jest znany z poprzednich części Agent 47. Ze względu na fakt, że autorzy zdecydowali się zrestartować całą serię, ta część pozbawiona jest zarówno cyferki w nazwie, jak i podtytułu.

Łysy zabójca z kodem kreskowym znów w akcji

Mimo wszystko zadaniem gracza w Hitmanie nadal jest eliminowanie wskazanych celów. Tym razem jednak do naszej dyspozycji oddano znacznie bardziej rozbudowane obszary niż kiedykolwiek wcześniej, a co za tym idzie rozgrywka stała się bardziej nieliniowa. Oznacza to, że każde zadanie można rozwiązać na jeden z kilku sposobów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozprawić się z wrogiem w ciemnej uliczce lub też zaaranżować nieszczęśliwy wypadek.

Hitman oferuje przede wszystkim tryb singleplayer, ale oprócz niego w grze znalazł się system Kontraktów. Są to zadania, które wykonujemy sami, ale po ich zaliczeniu możemy porównywać swoje wyniki z rezultatami innych graczy (chodzi głównie o czas wykonania misji, a także sposób radzenia sobie z wrogami – działanie z ukrycia jest bardziej opłacalne niż wdanie się w bezpośrednią konfrontację z przeciwnikami).

Co zawiera Hitman: Game of the Year Edition?

Warto dodać, że początkowo Hitman był dystrybuowany w epizodach. Każdy odcinek zawierał nową lokację, ale kiedy wszystkie ujrzały światło dzienne zdecydowano się na udostępnienie ich w jednym wydaniu nazwanym Game of the Year Edition. Oprócz tego znalazło się w nim także dla dodatkowej kampanii, nowych kontraktów, nowych rodzajów broni oraz przebrań, z których możemy skorzystać w trakcie rozgrywki.

Najważniejsze cechy:

kolejna odsłona kultowej serii skradanek

sześć unikatowych, sporych lokacji

nieliniowa rozgrywka

możliwość eliminowania celów na różne sposoby

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Hitman: