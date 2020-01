HP i polskie służby walczą z handlem podrobionymi materiałami eksploatacyjnymi

Udostępnij:

Współpraca HP i lokalnych władz przyniosła zaskakujące efekty. Wspólne działania pozwoliły na odkrycie nielegalnego handlu podrobionymi wkładami do drukarek HP. Nie jest to pierwszy taki przypadek. Jak się okazuje, czarny rynek kwitnie.

Programu przeciwdziałania nadużyciom i podrabianiu produktów, HP Anti-Counterfeiting and Fraud (ACF), ma na celu zwalczanie wszelkich nadużyć i eliminację podrobionych produktów z obiegu. Zakłada współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi służbami.

Do tej pory HP zajęło blisko 12 milionów podrobionych produktów oraz komponentów. Firma przeprowadziła 4500 skutecznych inspekcji. Były przeprowadzone u Partnerów HP, ale także w punktach zgłaszanych przez samych klientów. HP posiada kilka kanałów, którymi można zgłaszać swoje podejrzenia co do dostawców wykładów np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, poprzez stronę internetową czy korzystając z infolinii.

HP przeprowadziło skuteczną akcję pod Krakowem

Jedno z ostatnich przedsięwzięć ACF, zrealizowanych przy współpracy z polskimi urzędnikami, pozwoliło na odkrycie i przejęcie blisko 300 nielegalnych wkładów do drukarek. Podrobione materiały eksploatacyjne znajdowały się w magazynie pod Krakowem, w którym urzędnicy przeprowadzili inspekcję w październiku 2019 roku.

Czarny rynek podrabianych sprzętów kwitnie, chociaż z punktu widzenia prawa sprzedaż podróbek jest przestępstwem. Klienci nabywający takie urządzenia i materiały eksploatacyjne są celowo wprowadzani w błąd. Dostają sprzęt sygnowany określoną marką i spodziewają się, że będzie działał jak należy. Ostatecznie czeka ich sporo rozczarowań. Takie urządzenia są zawodne i mniej wydajne niż ich oryginalne odpowiedniki.

Dzięki działaniom podejmowanym wraz z polskimi służbami możemy chronić naszych Klientów przed nieświadomym zakupem podrobionych produktów. Sukces przeprowadzonej akcji świadczy nie tylko o skuteczności realizowanego przez nas Programu, ale potwierdza także zaangażowanie w tworzenie bezpiecznego rynku dla naszych Klientów – poinformował Marcin Olszewski, Dyrektor Zarządzający, HP Inc Polska.

Zakup podrobionego sprzętu to duże ryzyko

Dodatkowo korzystając z podrobionych wkładów do drukarek (nie mylić z wysokiej klasy zamiennikami!), można łatwo stracić gwarancję producenta i szansę na darmową naprawę lub wymianę sprzętu, jeśli takowy się zepsuje w trakcie ich użytkowania. Kusząc się na zakup tańszego tuszu i oszczędność kilku lub kilkunastu złotych musimy być świadomi, że narażamy się na większe wydatki w przyszłości – przestrzega HP Polska.