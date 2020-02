HTC nadal robi smartfony. Model z obsługą sieci 5G pojawi się jeszcze w tym roku

Udostępnij:

W swoich najlepszych latach smartfony HTC dominowały rynek nawet Stanów Zjednoczonych. 24 procent rynku stanowiły urządzenia właśnie tej marki. Przez ostatnie lata HTC stało się praktycznie niewidoczne na rynku, ale wygląda na to, że firma ma zamiar powrócić.

HTC stworzyło pierwszy na świecie smartfon z systemem operacyjnym Android. Był to model G1, nazywany również Era G1, HTC Dream i T-Mobile G1. Do kwietnia 2009 roku HTC sprzedało aż milion egzemplarzy tego smartfona. Niewątpliwie to firma z wielką historią i potencjałem, który przygasł w ostatnich latach.

Wbrew stanowisku firmy, każdy kto obserwuje rynek wie, że HTC skupiło się bardziej na urządzeniach VR. Tym samym smartfony, chociaż wydawane, otrzymały zdecydowanie za mało uwagi. Teraz nowy CEO firmy Yves Maitre zdradził w wywiadzie dla chińskich mediów, że firma planuje wydać smartfona z 5G jeszcze w tym roku.

Fatalne wyniki finansowe HTC w 2019 roku mogą być powodem powrotu do smartfonów

Według doniesień chińskich mediów, szef HTC powiedział, że HTC zawsze kierowało światowym trendem smartfonów i w tym roku wypuści również telefony 5G, ale odpowiednie szczegóły zostaną ogłoszone później. Możemy się spodziewać więcej niż jednego smartfona z 5G.

HTC wcześniej poinformowało o wprowadzeniu do oferty dwóch nowych produktów z sekcji VR. Do HTC Vive Cosmos dołączają Cosmos Play oraz Cosmos Elite. Skupienie na produkcji VR okazuje się jednak być kiepskim pomysłem dla firmy. Przychody firmy w ubiegłym roku był o 57,82 proc. niższe niż w 2017 roku. I był to najgorszy rok dla HTC od 19 lat.