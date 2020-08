Pobierz program

HTTPS Everywhere to niewielkie i bardzo proste w obsłudze rozszerzenie dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Firefox, Google Chrome, Opera), które zabezpiecza użytkownika m.in. przed kradzieżą poufnych danych.

Zasada działania HTTPS Everywhere jest prosta i polega na wymuszaniu na przeglądarce stosowania szyfrowanego protokołu HTTPS podczas otwierania wielu popularnych stron internetowych. W praktyce wygląda to tak, że plugin zmienia odwołania z HTTP na HTTPS i pozwala na bezpieczne przeglądanie wielu (obsługiwanych) witryn. Jeśli jednak protokół SSL nie będzie wspierany przez serwer to przeglądarka skorzysta ze standardowego protokołu HTTP.

Rozszerzenie po instalacji dostępne jest w formie ikony w górnej części okna przeglądarki (nieopodal pola wyszukiwarki). Z jej poziomu możemy włączyć/wyłączyć reguły ochrony, a także wyświetlić pełny ich spis i przywrócić ustawienia domyślne. HTTPS Everywhere pozwala również na automatyczne blokowanie wszystkich nieszyfrowanych prób połączeń.

