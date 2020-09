09.02.2019 23:07 • Recenzja do wersji 1.39

Szukałem od pewnego czasu narzędzia/aplikacji do pomiaru temperatury procesora. Mój wybór padł na HWMonitor – niewielkie i proste w użyciu narzędzie, stworzone przez firmę CPUID. Pobrałem więc je, zainstalowałem i uruchomiłem. Wyniki swej pracy HWMonitor ukazał po chwili w formie tabeli, podzielonej poziomo według poszczególnych elementów składowych komputera, a pionowo - w układzie: wartość, wartość minimalna i wartość maksymalna. A więc po kolei:



* płyta główna (Gigabyte technology G41M-ES2L) - 6 rodzajów napięć, ale te wartości nic mi nie mówią (o tym jednak później)

* temperatura płyty głównej: 30 st. C (to chyba dobrze?)

* CPU: wartość 1577 RPM

*wentylatory (FANS PWM): FANPWM0 i FANPWM2 – wszystkie wartości 0%, FANPWM1 – wszystkie wartości 99% (nie potrafię tego zinterpretować)

* wykorzystanie pamięci 92% (max 97 %). Porównałem z menadżerem zadań - zgadza się!

* wykorzystanie procesora (Intel Core 2 Duo CPU E7500) 30 % (max 87 %) - też się zgadza!

* temperatura procesora Core #0 42 st. C, Core #1 37 st. C

* zegary: Core #0 1600 MHz, Core #1 2266 MHz

* dysk zapasowy E: (WDC WD800JD-75MSA3) 33 st. C

* dysk główny C: (Hitachi HDT721032SLA360) 39 st. C. HD Tune pokazał 44, więc nie wiem, który z nich jest bliższy prawdy, ale ponieważ temperatura krytyczna (według HD Tune) wynosi 55 st. C, to chyba powodu do niepokoju nie ma

* wykorzystanie przestrzeni: E: - 96 %, C: – 90 % (zgadza się)

* chipset (Intel G 41 Express Chipset) wykorzystanie GPU 1 %, pamięć 86 %.



Podsumowując: narzędzie pokazuje w czytelny sposób podstawowe wskaźniki elementów składowych komputera, w tym te, które ja uważam za najważniejsze - temperatury. Uważam, że jak na mój 9-letni komputer, wskaźniki te są przyzwoite. Za minus tego narzędzia uważam brak menu pomocy lub choćby szczegółowych objaśnień wyświetlanych parametrów (może są w wersji PRO?). Program przypadł mi do gustu, polecam go każdemu, komu leży na sercu stan zdrowia jego komputera. Moja ocena - 4,75 gwiazdki i dodanie do ulubionych.