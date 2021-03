Hakerzy przejęli konta na Twitterze. Za ich pośrednictwem oferowali PlayStation 5

Udostępnij:

Portal Cyberdefence24.com donosi o kolejny ataku hakerów. Tym razem miał on wyjątkowo ciekawy charakter, bo cyberprzestępcy przejęli konta na Twitterze, żeby promować fałszywą sprzedaż konsoli PS5.

Hakerzy wybrali konta należące do Helen Bevan, pełniącej funkcję dyrektorki w NHS Horizons. Jest to jeden z elementów brytyjskiego NHS England and NHS Improvement – instytucji kierującej narodowym systemem opieki zdrowotnej w Anglii.

Konta Bevan na Twitterze cieszyły się sporą popularnością. Kobietę obserwowało około 140 tys. osób, co daje dość dobre zasięgi w sieci. Cyberprzestępcy postanowili to wykorzystać i dokonali małej rewolucji. Jak informuje Cyberdefence24.com, powołując się na BBC, hakerzy usunęli wszystkie dotychczas opublikowane przez Bevan tweety i obserwowane osoby. Dokonali też zmian w nazwach kont. Miały one sugerować, że konta mają bezpośredni związek z PS5.

Po wszystkim przestępcy postanowili wykorzystać przejęte konta do sprzedaży fizycznie nieistniejących konsoli. Za każde z urządzeń życzyli sobie 450 dolarów, czyli ponad 1700 złotych. Na razie nie ma jeszcze konkretnych danych na temat tego, ile osób zostało oszukanych.

Oferta mogła wydawać się wiarygodna, bo cyberprzestępcy posłużyli się twitterowskim odpowiednikiem stories na Instagramie czy Facebooku, czyli Fleetsy. Pokazywali m.in. zdjęcia pudełek, w których miały znajdować się konsole PS5. Ostatecznie Bevan zorientowała się, że jej konta zostały przejęte. Portal Cyberdefence24.com zaznacza jednak, że nie był to koniec jej przygód z cyberprzestępcami, bo kobieta postanowiła odzyskać swoje konta przy pomocy "doświadczonej" osoby. Okazało się, że wybrany ekspert też nie był uczciwy. Beaven straciła więc i konta na Twitterze i pieniądze.

Pandemia i kolejne lockdowny sprawiły, że coraz chętniej kupujemy przez internet. Wzrost zainteresowania handlem elektronicznym jest szansą dla cyberprzestępców, dlatego (szczególnie jeśli chcemy kupić coś droższego) warto sprawdzić wiarygodność oferty i samego sprzedającego. Należy też pamiętać, żeby nie upubliczniać swoich wrażliwych danych osobowych. Sprawdzi się tutaj popularne powiedzenie – "przezorny zawsze ubezpieczony".