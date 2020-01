Hakerzy z Iranu rzadko atakują organizacje w USA. Czasem celem jest tylko wywołanie paniki

Udostępnij:

Irańscy hakerzy atakują ostatnio amerykańskie organizacje z nieco innym zamiarem niż zwykle. Jak zwracają uwagę badacze bezpieczeństwa z firmy Check Point, skala ataków po ostatnich wydarzeniach się nie zwiększyła, ale większa ich część realizowana jest przez mniej znanych hakerów, których celem jest często wyłącznie wywołanie paniki.

Jak sugerują statystyki, hakerzy z Iranu atakują przynajmniej 35 dużych, międzynarodowych organizacji tygodniowo. Okazuje się jednak, że tylko 17 procent z nich to organizacje amerykańskie, a liczby w zasadzie nie zmieniły się w stosunku do sytuacji sprzed zamieszania polityczno-wojskowego. 19 procent ataków wycelowanych jest w Turcję, a 7 procent dotyczy celów w Izraelu.

– Liczby te są dość podobne do tych sprzed amerykańskiego ataku – podkreśla Lotem Finkelstein, szef grupy wywiadu cybernetycznego Check Point. – Chociaż relatywnie nie ma zmian w liczbie ataków irańskich grup APT, widzimy więcej niezależnych ataków przeprowadzanych przez prywatnych hakerów, którzy nie są powiązani ze znanym lub oficjalnym podmiotami irańskimi. Ataki te zwykle powodują uszkodzenie publicznych witryn internetowych, a ich celem jest wywołanie paniki bardziej niż realnej szkody.

Badacze zwracają uwagę, że powyższe dane bazują na statystykach gromadzonych przez system ThreatCloud, który śledzi światowe ataki w czasie rzeczywistym. Bazy rozmieszczone są w 180 krajach i ponad 100 tys. organizacji, co daje dobry obraz tego, co dzieje się w internecie w kontekście bezpieczeństwa. Chociaż liczby nie uległy dużej zmianie, sam konflikt USA z Iranem otwiera hakerom drogę do nietypowych metod atakowania.