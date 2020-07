Pobierz program

Half-Life 2: Episode One to pierwszy z dwóch oficjalnych dodatków do jednej z najbardziej uznanych gier wideo w historii. Mowa rzecz jasna o Half-Life 2, czyli przebojowym FPS-ie studia Valve Software z 2004 roku.

Historia

Pod względem fabularnym Half-Life 2: Episode One stanowi kontynuację wydarzeń ukazanych w podstawowej kampanii. Akcja ponownie toczy się w City 17, gdzie wcielamy się oczywiście w Gordona Freemana, który wspólnie z Alyx Vance muszą rozprawić się z konsekwencjami wydarzeń z końcówki gry. Osoby, które dotarły do finału Half-Life 2 z pewnością domyślają się o co chodzi, pozostałym nie chcemy zdradzać zakończenia tej opowieści.

Rozgrywka

Half-Life 2: Episode One jest dość obszernym rozszerzeniem, bowiem jego ukończenie zajmuje mniej więcej cztery godziny. Gra nie wprowadza istotnych zmian w mechanice rozgrywki, więc zabawa skupia się na zwiedzaniu lokacji, walce z przeciwnikami oraz rozwiązywaniu nieskomplikowanych zagadek. W międzyczasie poznajemy oczywiście kolejne wątki fabularne.

Najważniejsze cechy:

dodatek do kultowego FPS-a

kontynuacja wydarzeń z Half-Life’a 2

doskonale znana mechanika

wciągająca rozgrywka

klimatyczna grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Half-Life 2: Episode One: