Halo Infinite: niby nie najładniejsze, ale ma być w 120 FPS i to na konsoli

Halo Infinite widział już cały internet i niekoniecznie gra przypadła graficznie do gustu wszystkim.

Do kwestii grafiki odnieśli się fachowcy z Digital Foundry oraz sami twórcy gry. Jest duża szansa na to, że na premierę to, co ujrzymy zaprezentuje wyższy standard graficzny. Teraz jednak wypłynęła ciekawa informacja - mianowicie tryb multiplayer w grze Halo Infinite ma działać przy 120 FPS-ach, a na dodatek być w formie free-to-play.

Tak wynika ze strony produktu Halo Infinite w sklepie Smyths Toys (zrzut ekranu poniżej). Co interesujące, doniesienia o trybie multiplayer w formie F2P pojawiały się już wcześniej.

Poprzednie raporty wskazywały na to, że Halo Infinite ma być stale wspieranym tytułem przez kilka lat, więc taka struktura miałaby sens.

Warto zaznaczyć, że jeśli tryb wieloosobowy w tej grze obsługiwałby 120 FPS przy 4K i HDR, to wymagałoby to telewizora z HDMI 2.1.

Sama kampania dla pojedynczego gracza ma natomiast pozwalać na rozgrywkę w 60 FPS minimum (także na starszych konsolach z rodziny Xbox One), a gra ma także otrzymać ray-tracing, aczkolwiek nie wiadomo, czy na premierę.

Twórcy gry bili się ostatnio na własnym blogu w pierś, że czeka jeszcze ich sporo roboty i chcą poprawić wszystko, co wzbudziło rozczarowanie u graczy.