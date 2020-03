Pobier​z program

HandyPIM to narzędzie, które można śmiało określić mianem elektronicznego organizera.

Program oddaje do dyspozycji kalendarz, umożliwia zarządzanie kontaktami, pozwala na sporządzanie notatek oraz oferuje dostęp do listy zadań. HandyPIM posiada funkcję ustawiania przypomnień, dzięki której nie przegapimy ważnego spotkania, a jeśli chcemy mieć informację o nadchodzącym wydarzeniu „na oku”, możemy wydrukować notatkę i umieścić ją na tablicy korkowej lub w jakimkolwiek innym, widocznym miejscu.

Korzystając z aplikacji HandyPIM nie trzeba obawiać się utraty danych. Możemy bowiem zdefiniować harmonogramy pracy narzędzia, które będzie automatycznie tworzyć kopię zapasową naszego profilu. Poszczególne informacje zawarte w bazie programu warto zabezpieczyć hasłem (aplikacja wykorzystuje 256-bitowy algorytm szyfrowania).

Wygląd poszczególnych elementów można dostosować do własnych preferencji tak, by na ekranie pojawiały się wyłącznie potrzebne nam komponenty. HandyPIM pozwala zmodyfikować rodzaj czcionki, jej rozmiar oraz kolor. W notatkach można formatować tekst, obrazy i tabele, dzięki czemu wyróżnią się one na tle innych wpisów.

HandyPiM oferuje funkcję importowania danych z innych organizerów (Outlook, iCalendar, vCard, CSV i TXT), a także eksportowania zawartości swojego konta do pliku. Ponadto można synchronizować kalendarze, kontakty i zadania z kontem Google.