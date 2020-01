Happy Wheels po 10 latach trafia na Androida. Wyczuwam miliony pobrań

Udostępnij:

Happy Wheels to internetowy fenomen, który za sprawą wersji na Androida ma szansę trafić do jeszcze większej liczby osób.

Wygląda na to, że Jim Bonacci wziął sobie za cel przypominanie światu o swoim Happy Wheels co 5 lat.

Gra pierwotnie zadebiutowała w wersji przeglądarkowe w roku 2010. 4 lata później jej twórca ogłosił, że w przygotowaniu jest konwersja na platformy iOS oraz Android. Ta pierwsza faktycznie wylądowała na iPhone'ach w roku 2015, ale słuch o wersji aneroidowej szybko zaginął. Jak się okazuje - do czasu.

Happy Wheels wreszcie pojawiło się w Google Play

W zasadzie pojawiło się już pod koniec ubiegłego roku, ale dotychczas tytuł znajdował się w fazie beta. Szybko ją jednak opuścił.

Fani gry musieli czekali 10 lat, by móc ją odpalić na najpopularniejszym mobilnym systemie operacyjnym na świecie. Dotychczas mogli się co najwyżej zadowolić licznymi mniej i bardziej udanymi klonami.

Czym w ogóle jest Happy Wheels? To dwuwymiarowa gra zręcznościowa, która nasuwa skojarzenia z popularną swego czasu Elastomanią. Gracz ma do wyboru kilka postaci i przypisanych im pojazdów (od roweru, przez segwaya, aż po wózek inwalidzki), a jego zadanie uzależnione jest od poziomu. W większości przypadków jest to po prostu przejechanie od punktu A do punktu B z pominięciem licznych przeszkód.

Połączenie prostej mechaniki, kreskówkowej oprawy graficznej, abstrakcyjnego humoru i brutalności szybko trafiło w serca milionów graczy. Zresztą nie tylko ich, bo Happy Wheels swego czasu cieszyło się dużą popularnością także wśród zagrajmerów. Dość wspomnieć, że PewDiePie poświęcił tej grze 77-odcinkową serię.

Nie mogłem sobie odmówić zainstalowania Happy Wheels na swoim telefonie i mogę potwierdzić, że w dalszym ciągu wciąga jak bagno. Przez 10 lat tytuł nie stracił nic na swojej grywalności.

Niestety Happy Wheels na Androida jest poważnie wybrakowane

Androidowe wydanie pozbawione jest edytora pozwalającego na tworzenie własnych poziomów. A to od zawsze był istotny element całej zabawy. Liczba poziomów wygenerowanych przez graczy liczona jest już w milionach.

Trzeba więc obejść się smakiem i zadowolić tym, co Happy Wheels oferuje w standardzie. Czyli ponad 60 poziomami stworzonymi przez samego stwórcę.

Jest to produkcja darmowa, ale za opłatą (9,49 zł) można pozbyć się reklam.

Grę Happy Wheels w wersji na Androida i iOS znajdziecie w naszej bazie programów.