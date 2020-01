HappyMod, czyli Sklep Play dla kombinatorów. Pobierz i sprawdź

Udostępnij:

Ciekawych alternatyw dla Sklepu Play mamy co najmniej kilka. Jest Aptoide, F-Droid, Amazon Appstore. I można tak wymieniać i wymieniać i całą książkę napisać. Niemniej platforma HappyMod to coś, co na tle konkurencji wyróżnia się w sposób szczególny.

Jak sama nazwa wskazuje, HappyMod oferuje przede wszystkim mody, czyli gry i aplikacje zmodyfikowane przez osoby trzecie.

W przypadku gier wprowadzone zmiany to przeważnie cheaty, a więc na przykład możliwość uzyskania nielimitowanej amunicji czy zasobów. Ale nie tylko. W bazie znajdziecie chociażby też Fortnite z usuniętym mechanizmem weryfikacji kompatybilności, co pozwala w prosty sposób uruchomić ten tytuł na smartfonie spoza oficjalnej listy zgodności.

Aplikacje są natomiast ogołocone z reklam albo mają odblokowaną jakąś część funkcji płatnych. Albo jedno i drugie. Kwestia postanowień licencyjnych to oczywiście insza inszość. Pro forma zaznaczam, że redakcja nie popiera, a tym bardziej nie zachęca do piractwa.

Unikatowa, a zarazem przydatna okazuje się funkcja Szybkie gry

Pozwala zagrać w jeden z ponad 30 tytułów bez konieczności instalacji. Niezbędne pliki są pobierane do pamięci operacyjnej i usuwane po zakończeniu zabawy.

Po instalacji HappyMod zajmuje lekko ponad 53 MB. Domaga się uprawnień do pamięci masowej i telefonu, aczkolwiek bez tego drugiego zestawu wciąż działa. Skan VirusTotal nie zwraca żadnych nieprawidłowości, choć oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, co pobierzecie później.

Autorzy zarzekają się, że strzegą katalogu, aczkolwiek zachęcają przy tym do czytania zamieszczanych przy każdej apce recenzji użytkowników.

Apkę HappyMod w formie pliku APK do manualnej instalacji znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania. Redakcja raz jeszcze podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności za sposób jej wykorzystania ani ewentualne szkody z tym związane.