Właściwie brak, gdyby dołożyć dobrą defragmentację HDD, program z kategorii "Must have"

08.10.2017 08:59 • Recenzja do wersji 5.01

Zacznijmy od tego czym właściwie jest HD Sentinel i do czego się najlepiej nadaje. Jeśli z jakichś powodów posiadamy więcej niż 2 - 3 dyski to jak najbardziej. Owszem można go najkrócej określić jako monitor dysków, jednakże potrafi dużo więcej. Po podpięciu do komputera dysku USB, czy też poprzez stację dokującą (nie wykluczając zamontowanych dysków) program łączy się z S.M.A.R.T, monitoruje i wyświetla najważniejsze informacje, dodatkowo bardzo przyzwoicie opisuje określone parametry, co dla laików czy osób które się dopiero uczą interpretacji tych parametrów powinno mieć znaczenie. Kolejną sprawą jest menu główne, które na wejściu pokazuje ilość partycji utworzonych na dysku, ilość dostępnego miejsca, wydajność oraz żywotność. Bardzo przydatne jest również informowanie o ilości cykli start/stop podpinanego czy zamontowanego dysku, czy też sumaryczny czas pracy. Hard Disk Sentinel powiadamia o ilości bad sectorów na powierzchni dysków oraz prognozuje jaki jest szacunkowy czas żywotności dla nich.

Przygotowując proste zestawienie w Excelu wybranych parametrów możemy raportować stan naszych dysków cyklicznie, a tym samym mieć przynajmniej świadomość jak się mają nasze zmagazynowane filmy czy zdjęcia z wakacji, czy kopie zapasowe.