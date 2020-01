Hardcopy 2020.01.08

Pobi​erz program

Hardcopy to bezpłatne narzędzie dla komputerów z systemem operacyjnym Windows umożliwiające wykonanie zrzutów ekranu, które następnie możemy nie tylko zapisać na dysku twardym, ale także wydrukować.

Za sprawą Hardcopy użytkownik może przechwytywać całą zawartość pulpitu, dowolne okno programu lub też wybrany fragment ekranu (nawet pasek zadań). Aplikacja idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdy wykorzystujemy narzędzia administracyjne i chcemy zapisywać wyniki zdarzeń w systemie operacyjnym Windows. Bardzo przydaje się także w momencie, kiedy nie mamy możliwości pobrania danej grafiki z sieci, a chcemy ją umieścić na dysku naszego komputera.

Co ciekawe, po uruchomieniu Hardcopy zostaje zminimalizowany do zasobnika systemowego, a w prawym górnym rogu ekranu pojawia się dodatkowa, zielona ikona, dzięki której możemy szybko utworzyć zrzut ekranu i zapisać go w formacie *.oxps. Dokument zawiera informacje na temat naszego komputera oraz datę przygotowania screenshotu.