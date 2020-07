Harry Potter i Zakon Feniksa

Pobierz program

Piąta odsłona znanej i cenionej na świecie, młodzieżowej serii o młodym czarodzieju. Podobnie jak poprzednie odsłony, także i ta doczekała się cyfrowego, międzyplatformowego spin-offu.

Fabularny spin-off

Fabuła piątej części w znacznej mierze opiera się na wydarzeniach znanych z książek o Harrym Potterze. Ministerstwo Magii podejrzewa, że profesor Dumbledore wymyślił bajkę o powrocie straszliwego czarnoksiężnika, by dalej móc sprawować władzę w szkole magii, Hogwarcie. W tym celu wysyła do placówki swojego przedstawiciela i zarazem nauczyciela obrony przed czarną magią, starszą podsekretarz Dolorez Umbridge. Ta postanawia wprowadzić żelazne zasady nauczania, jednocześnie stając się szkolnym inkwizytorem. Wraz z nową reformą szkolnictwa, młodociani czarodzieje stają się być bezbronni przez zbliżającym się do szkoły złem.

Ponownie więc wcielamy się w zdolnego, młodego czarodzieja, który postanawia stworzyć pierwszą linię obrony przed Czarnym Panem - lordem Voldemortem. Wraz z przyjaciółmi zakłada on Gwardię Dumbledore’a, którego głównym celem jest nauka czarów ochronnych przed zaklęciami antagonistów.

Rozgrywka opiera się w głównej mierze na eksplorowaniu książkowych lokacji szkoły, jak i jej rozległych okolic. W trakcie zabawy przyjdzie nam wcielić się w znane postacie, choćby w okrytego złą sławą Syriusza Blacka. Walka wciąż wymaga od nas machania różdżkami i wypowiadania wymyślnych zaklęć ofensywno-defensywnych.

Otoczka audio-wizualna została przedstawiona w sposób niezwykle dopracowany względem poprzedniej odsłony. Modele postaci są pełne szczegółów, a lokacje nie raz wprawiają w osłupienie.

Kluczowe cechy gry: