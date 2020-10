Nie jest to rakieta.

Program ok 90KB razem ze spolszczeniem. Darmowy. Nie trzeba instalować. Obsłuży ISO win7 z SP1. Działa na Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8.

27.08.2014 11:42 • Recenzja do wersji 2.02

Od dawna używam ten program z nirsoftu. Nigdy nie zdarzyło się, żeby coś się zablokowało. Jako lekki zamiennik programów do obliczania sum kontrolnych.

Pokazuje MD5, SHA1, CRC32, SHA256, SHA512, pełna ścieżka, czas modyfikacji, czas utworzenia, rozmiar pliku, wersja produktu, rozszerzenie i atrybuty.

W dzisiejszych czasach, sprawdzanie aplikacji, czy nie jest modyfikowana, to wymóg. Sprawdzanie oryginalności obrazu ISO systemu, to konieczność.