Hashiona - polska aplikacja ma pomóc chorym na Hashimoto

Szacuje się, że na Hashimoto choruje ok. 800 tys. Polaków, a liczba ta rośnie lawinowo wraz ze wzrostem świadomości profilaktyki. To choroba autoimmunologiczna, co oznacza, że układ odpornościowy produkcję przeciwciała i atakuje własne komórki - w tym przypadku tarczycę. Mimo rosnącej liczy potwierdzonych przypadków, wciąż nie łatwo znaleźć rzetelne i sprawdzone informacje na temat objawów czy postępowania przy chorobie.

Odpowiedzią na ten problem ma być aplikacja Hashiona stworzona przez Ewę Galant, absolwentkę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Birkbeck University of London, która od ponad dziesięciu lat działa w ramach startupów zajmujących się nowymi technologiami.

Pomysł na stworzenie aplikacji dla osób cierpiących na Hashimoto, pojawił się, gdy u pani inżynier zdiagnozowano chorobę. Galant zdecydowała się wykorzystać swoje doświadczenie i wspólnie z Konradem Koniarskim, programistą, który od 12 lat tworzy aplikacje mobilne, założyła Hashinę.

Aplikacja Hashina jest wspomagana sztuczną inteligencją i ma pomagać pacjentom w polepszaniu jakości życia. Galant nazywa swoje rozwiązanie "wirtualną kliniką", dzięki której można śledzić objawy, połączyć się ze specjalistami oraz otrzymać dostęp do sprawdzonych treści edukacyjnych.

- Choć Hashimoto dotyka wielu, wciąż niewiele mówi się o tej chorobie. Brakuje rzetelnej wiedzy i dostępu do ekspertów. Choroba potrafi utrudnić życie, chorzy potrzebują wsparcia i konkretnych porad. My oferujemy kompleksowy produkt z zamkniętych obiegiem pomiędzy klinikami, lekarzami i pacjentami - wyjaśnia twórczyni aplikacji.

Aplikacja dostępna jest od stycznia na smartfony z Androidem, ale wersję beta przetestowało ponad 2000 użytkowników. Została ona również wyróżniona w kilku międzynarodowych programach akceleracyjnych. Na wiosnę w aplikacji mają pojawić się dodatkowe, płatne funkcje oraz planowane jest wprowadzenie angielskiej i niemieckiej wersji językowej.