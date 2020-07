Pobierz program

Strategiczna gra komputerowa rozgrywająca się w realiach II wojny światowej.

Tylko dla cierpliwych

Trzecia odsłona wyśmienitej strategii czasu rzeczywistego, osadzonej w realiach II wojny światowej to niesamowita gratka dla komputerowych strategów i taktyków. Ponownie zasiadamy przed mapą świata, skrupulatnie decydując o ruchu wojsk, dyplomacji między krajami oraz stale topnięjącymi w ogniu kuźni funduszami. Gracz kolejny raz wcieli się w stratega wojennego, od którego wyborów będzie zależeć los wygranej lub przegranej wojny.

Do naszej dyspozycji oddano cały świat, podzielony na około 10000 prowincji i 150 stron konfliktu. To my decydujemy, po której stronie konfliktu staniemy. W trakcie kampanii spotkamy wiele autentycznych postaci z tego okresu - dowódców wojskowych, polityków i historycznych postaci, którzy wielokrotnie wspomogą nas dobrą radą. Rozbudowany system dyplomacji, rozwijania technologii, a także zarządzania infrastrukturą umożliwi graczom nieco szersze zgłębienie tematu przygotowań do wojny na skalę światową.

Miłośnicy tabelek

Hearts of Iron III to przede wszystkim taktyka oraz wszechobecna analityka, pojawiających się co chwila informacji. W grze od czasu do czasu pojawią się skromne animacje ukazujące nasze wojska w natarciu, lecz trzeba mieć na uwadze, że większość czasu spędzimy nad bardzo rozbudowaną i na pierwszy rzut oka mało czytelnym konspektem zarządczym. Tylko wprawne oko stratega będzie w stanie rozszyfrować wiele poukrywanych na niej komend, rozkazów i opcji, umożliwiających sprawne zarządzanie armią, gospodarką i dyplomacją.

Należy wspomnieć, iż interfejs i tak został bardzo uproszczony względem poprzedniej części, przez większość graczy uznawaną za nieporównywalnie trudniejszą.

Kluczowe cechy gry: