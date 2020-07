Pobierz program

Hearts of Iron IV to kolejna odsłona popularnej gry strategicznej autorstwa studia Paradox Developments, które odpowiada również za takie tytuły jak Europa Universalis czy Crusader Kings.

Mechanika rozgrywki

Mająca swoją premierę w 2016 roku gra pozwala nam wcielić się w dowódcę wybranego państwa w okresie II wojny światowej. Poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki gracz rozwija swój naród, udoskonala gałęzie wybranego przemysłu oraz co oczywiste tworzy wojsko. W skład jego wchodzić mogą jednostki lądowe, marynarka i lotnictwo. W trakcie rozgrywki w Hearts of Iron IV naszym celem są m.in. podboje innych narodów. Istnieje również opcja różnego typu sojuszy.

Co istotne, Hearts of Iron IV charakteryzuje się wysokim realizmem i nawiązaniem do prawdziwych wydarzeń oraz osobistości mających wpływ na przebieg II wojny światowej. Twórcy w dużym stopniu odwzorowali technologie wojskowe, które cechowały poszczególne kraja w tamtym okresie. Ponadto, w trakcie zabawy niejednokrotnie natkniemy się na realnych polityków czy dowódców rządzących w latach 1926-1948.

Hearts of Iron IV umożliwia prowadzenie rozgrywki jednoosobowej w trybie kampanii. Dla graczy ceniących wspólną rozgrywkę ze znajomymi twórcy udostępnili cieszący się uznaniem tryb wieloosobowy, dający możliwość współpracy lub rywalizacji maksymalnie nawet 32 graczy.

Kluczowe cechy Hearts of Iron IV:

gra strategiczna w realiach II wojny światowej

odwzorowanie realnych wydarzeń i dowódców

zabawa w rozwój różnych gałęzi gospodarki w wojska

rozgrywka w pojedynkę lub ze znajomymi w trybie online

Minimalne wymagania sprzętowe: