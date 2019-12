Pobierz pro​gram

Helicon Focus to profesjonalne narzędzie kierowane do fotografów, którzy wykonują zdjęcia w technice makro lub mikroskopowej. Pomimo to wykorzystywane ono może być także do obróbki zdjęć innego typu (portrety, krajobrazy, architektura itp.), umożliwiając użytkownikowi maksymalne wyostrzenie i uwydatnienie szczegółów fotografii znajdujących się na różnych planach kadru.