11.01.2011 14:47 • Recenzja do wersji 7.3 Build 8683

Hellium Music Manager to niesamowity program. Dzięki swej banalnej wręcz obsłudze, można posegregować tysiące plików mp3 wg dowolnych kryteriów. program tworzy struktury folderów, pobiera okładki, potrafi zmieniać masowo tagi, wypala dyski audio a do tego równie dobrze pełni rolę odtwarzacza plików.



Darmowa wersja programu jest jednak mocno ograniczona w porównaniu do płatnej wersji (ok. 80zł). Program spełnił moje oczekiwania pod każdym względem, wersja darmowa mimo ograniczeń spełniła moje wymagania i nie mam nic do zarzucenia jej pracy. Zdecydowanie Polecam!