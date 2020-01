23.10.2015 15:22 • Recenzja do wersji 4.8.0.849

Dobry program do do tworzenia różnego rodzaju plików pomocy, instrukcji, prezentacji czy specyfikacje technicznej. Interfejs jest prosty w obsłudze i wyposażony we wstążkowe znaną z pakietu MS Office. Duży plus za możliwość eksportu do wielu typów plików. Program posiada wygodny kreator umożliwiający wstawianie obrazków czy filmów. Oferuje także sortowanie tekstu, tworzenie list słów kluczowych, sprawdzanie pisowni czy tworzenie tablicy symboli.