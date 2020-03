Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Hero Zero to darmowa gra przeglądarkowa. Choć tytuł nie sugeruje, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, jest to MMOcRPG, czyli komputerowa gra fabularna nastawiona na rozgrywkę w trybie multiplayer.

Prawie jak Batman i Superman

Przed rozpoczęciem właściwej zabawy w Hero Zero musimy stworzyć własnego superbohatera. Dopiero wtedy będziemy mogli przenieść się do uniwersum, gdzie zajmiemy się walką z różnymi antagonistami. Trudno nie dostrzec podobieństw do takich hitów, jak Batman czy Superman, gdzie wspomniani protagoniści także mierzyli się z licznymi złoczyńcami, by dbać o sprawiedliwość i porządek.

Jak wygląda rozgrywka?

Hero Zero to jednak nie tylko eksploracja i starcia z wrogami, bowiem pomiędzy kolejnymi misjami trzeba odwiedzać podziemia swojego domu w Humpreydale. To właśnie tam należy zaprojektować własną tajną bazę, którą następnie będziemy ulepszać i modyfikować celem pozyskania licznych nagród.

Poza opcją współpracy z innymi graczami Hero Zero oferuje także możliwość rywalizacji. Będziemy mierzyć się zarówno z pojedynczym użytkownikami, jak i dołączymy do rozmaitych zespołów, biorąc udział w różnorodnych bitwach. Wszystko po to, by wspinać się na kolejne, coraz wyższe miejsca w sieciowym rankingu.

Za darmo

Hero Zero wykorzystuje model biznesowy free-to-play. Grę można pobrać bezpłatnie, ale w toku rozgrywki pojawi się opcja kupowania dodatkowych przedmiotów za prawdziwe pieniądze (mikropłatności).

Najważniejsze cechy: