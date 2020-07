Pobierz program

Heroes Chronicles: All chapters z 2000 roku to zestaw ośmiu części spin-offu znanych i chętnie ogrywanych w Polsce i za granicą turowych gier strategicznych z sagi Heroes of Might and Magic. Każdy z tytułów opowiada o innym rozdziale z życia nieśmiertelnego barbarzyńcy, Tarnuma, a całość ich rozgrywki i klimatu oparto na Heroes of Might and Magic III.

Zawartość zestawu Heroes Chronicles: All chapters:

Każdy z rozdziałów, "Warlords of the Wastelands", "Conquest of the Underworld", "Masters of the Elements", "Clash of the Dragons", "The World Tree", "The Fiery Moon", "Revolt of the Beastmasters" i "The Sword of Frost" opowie wciągającą historię Tarnuma, barbarzyńskiego bohatera, wyzwoliciela swojego ludu, w którego wcielamy się na czas gry.

Mechanika rozgrywki, łudząco podobna do planszówek, jest z pewnością znana licznym fanom serii Heroes of Might and Magic. Gra prowadzona jest bowiem turami, w których gracz musi z rozwagą podejmować decyzje. Odległość, na jaką porusza się postać, jest ograniczona na turę, a każdy postawiony krok nie może zostać cofnięty.

Istotne jest również rozsądne gospodarowanie złotem i pozyskiwanymi dobrami. Heroes Chronicles: All chapters zapewni wielogodzinną rozrywkę w coraz to innej atmosferze każdej z ośmiu części rozgrywających się na zróżnicowanych terenach kontynentu Antagarich.

Minimalne wymagania systemowe: