Bezkompromisowa i realistyczna symulacja wojenna gdzie tysiące graczy biorą udział w międzynarodowym konflikcie.

Wielka potyczka

Heroes & Generals to wieloosobowa gra akcji, osadzona w realiach II Wojny Światowej. Wcielamy się w niej w żołnierzy jednej z frakcji, korzystając z wysyłanych na front zasobów, spełniając zadania niestrudzonych strategów. Twórcy kompleksowo podeszli do realistycznej wizji przedstawienia działań wojennych. Zadaniem strony, po której stanie gracz, będzie zajęcie 15 miast. Jeśli nam się to uda, wygramy kampanię.

Podczas potyczek będzie się liczyło każde zabójstwo po wrogiej stronie, zniszczony czołg, zajęte miasto. Wielokrotnie przyjdzie nam zginąć na brutalnym froncie ,ale i przekonamy się, że czasami i porażka będzie pierwszym krokiem ku zwycięstwu.

Wojna totalna

Gracz spotka się tutaj ze sporą dowolnością. Możemy grać pomału, zakradając się w krzakach na atakującego przeciwnika lub skorzystać z dynamicznego zajmowania terenów. Możliwości walki terenowej jest sporo. Możemy poruszać się pieszo, przemierzyć mapę dostępnymi środkami transportu, w tym czołgiem lub spróbować swoich sił jako pilot myśliwców.

Czekają na nas dobrze znane w tym okresie, narzędzia mordu - karabiny, pistolety, strzelby i karabiny snajperskie. Korzystać będziemy z szerokiego wachlarza wyposażenia dodatkowego, a także przyjdzie nam wykorzystywać naturalne i sztuczne, osłony terenowe.

Na gracza czeka ponad 60 broni palnych, 70 środków transportu oraz wiele godzin, podczas których usilnie będziemy przesuwać linie frontu.

Kluczowe cechy gry: