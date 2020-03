Heroes III HD (HDMod) 5.0 RC81

​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Heroes III HD (znany również jako HDMod) to stworzony przez Alexandera Barinova nieoficjalny mod do gry Heroes of Might & Magic III, który umożliwia rozgrywkę w wyższej niżeli standardowa (tylko 800x600 pikseli) rozdzielczości.

Co istotne, nakładka Heroes III HD działa niezależnie. Oznacza to, że w dowolnym momencie możliwe jest uruchomienie gry z oryginalnymi parametrami. Z kolei, skorzystanie z opisywanego moda umożliwia zabawę w rozdzielczości nawet 4000x4000 pikseli, a także niwelowanie wielu błędów, które nie zostały poprawione przez twórcę gry.

Mod Heroes III HD wspiera w pełni Heroes III Shadow of Death, Heroes III Complete, Heroes III Złota Edycja, Heroes III Horn of the Abyss oraz częściowo Heroes III Wake of Gods, ERA, Tournament Edition.

Uwaga!