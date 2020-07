Heroes of Might & Magic 3: Horn of the Abyss 1.6.1

Pobierz progra​m

Horn of the Abyss to fanowskie rozszerzenie do jednej z najpopularniejszych gier strategicznych w historii, a mianowicie Heroes of Might & Magic III. Dodatek został przygotowany wyłącznie przez sympatyków legendarnej produkcji autorstwa studia New World Computing.

Czym różni się ten dodatek od innych?

Heroes of Might & Magic III: Horn of the Abyss nie modyfikuje w znaczącym stopniu reguł zabawy, skupiając się na zaoferowaniu graczom zupełnie nowej zawartości wzorem z Armageddon's Blade i Shadow of Death, czyli oficjalnych rozszerzeń do „trójki”. Do dyspozycji użytkowników oddano zatem nowe miasto, nowe jednostki czy artefakty. Warto zaznaczyć, że w pracach nad Horn of the Abyss wzięli udział doświadczeni producenci, a nie amatorzy, który nie są jednak zatrudnieni w firmie zajmującej się rozwojem marki Heroes of Might & Magic.

Fani, ale profesjonaliści

Heroes of Might & Magic III: Horn of the Abyss bazuje oczywiście na tym samym silniku, co podstawowa kampania, ale na potrzeby opisywanego moda przygotowano bardzo profesjonalne assety graficzne (zarówno w 2D, jak i w 3D), które następnie wykorzystano w dodatku. Nie ma więc mowy o kopiowaniu jakichkolwiek materiałów z internetu. Poszczególne elementy opracowane z myślą o dodatku powstały „po godzinach”.

Do działania wymagane jest oczywiście posiadanie gry Heroes of Might & Magic III.

Najważniejsze cechy:

fanowski dodatek do Heroes of Might & Magic III

stworzony przez profesjonalistów

zawiera wyłącznie unikatową zawartość 2D i 3D

wymaga do działania Heroes of Might & Magic III

